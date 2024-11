Impresaitaliana.net - Sviluppo delle Carriere Internazionali, un workshop per offrire opportunità all’estero ed affrontare nuove sfide

è un evento promosso dall’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Napoli, Mariarca Viscovo, e dal fondatore di Alpha Career Armando Coviello Napoli. «L’idea di questo evento nasce dalla necessità di preparare i giovani a confrontarsi con un mercato del lavoro interconnesso e in continua evoluzione. Dobbiamo fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari perleche si presentano oltre i nostri confini». Così l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Napoli, Mariarca Viscovo, che presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha promosso il” insieme al fondatore di Alpha Career, Armando Coviello. «Il successo non ha senso se non porta con sé un contributo reale alla comunità» ha aggiunto l’Assessore Viscovo sottolineando all’incontro che è stato pensato per dare ai ragazzi napoletani una visione reale sulledi carrierae sulle possibilità che ci sono perledi un mondo sempre più globalizzato.