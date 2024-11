Ilgiorno.it - Su misura in 3D. Il tavolo virtuale in casa con un clic

Se c’è un mestiere che in Brianza si associa alla tradizione è quello della produzione mobiliera, specialmente su. Ma è proprio qui che la Lg Lesmo, azienda artigianale che realizza arredi trasformabili, in particolare tavoli allungabili in legno, ha saputo introdurre e utilizzare innovazioni digitali importanti. La più avveniristica? La possibilità per i clienti di configurare online ilche si vuole, per poi proiettare con la realtà aumentata quanto così realizzato direttamente nel proprio soggiorno o cucina, o in qualsiasi altro locale, facendosi in questo modo un’idea quanto più realistica possibile del risultato finale. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale. Una novità che ha permesso a un’impresa brianzola a conduzione familiare di sbarcare con successo anche nei mercati europei e negli Stati Uniti.