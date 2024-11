Universalmovies.it - Stranger Things | Titoli e data uscita della Stagione 5

Leggi tutto su Universalmovies.it

La5 disarà l’ultima ad essere trasmessa, ed è per questo che l’attesa dei fan cresce di giorno in giorno. Nel giorno in cui i fan delle serie tv festeggiano lo “Day“, infatti, Netflix ha diffuso in rete un brevissimo teaser trailer in cui sono presenti idegli 8 episodi finali. Il teaser trailer non offre nessuna sequenza di girato, ma conferma il rilasciofinale nel 2025 (e quindi non nel 2026), ed il salto temporale (un anno dopo gli eventi4).Day Cosa si festeggia il 6 novembre? Il 6 novembre 1983 Will Byers è scomparso a Hawkins, in Indiana. I fanserie tv in tutto il mondo festeggiano il 6 novembre come la giornata mondiale di, un’occasione per condividere il loro amore per la serie.