Solo un gol per tutta la stagione – e non l'hanno segnato: cosa c'è che non va all'Everton?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Everton ha avuto un inizio difficile nelladella Super League femminile e nell’ultimo turno ha perso 5-0 contro i campioni in carica del Chelsea. I Toffees sono attualmente ultimi in classifica per differenza reti. L’Everton ha due punti che equivalgono a quelli vinti da West Ham e Aston Villa.via, l’inefficacia dell’Everton sotto porta li sta deludendo in questa. Finora hanno subito 12 gol e ne hanno segnatiuno, ma quel gol è stato un autogol di Camila Sáez del West Ham. Ladifficile dell’Everton:sta andando storto? Brian Sorensen è alla guida dell’Everton dal 2022 (Credito immagine: foto di Ben Roberts/Getty Images)Ci sono diversi fattori che spiegano perché l’Everton non è riuscito a partire con successo in questa