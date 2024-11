Ilrestodelcarlino.it - Sgominata banda di ladri professionisti a Bologna, tre arresti in flagranza

, 6 novembre 2024 - I carabinieri della compagnia diBorgo Panigale hanno sgominato un sodalizio criminale, arrestando indi reato tre albanesi di 31, 35 e 37 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine: specializzati in furti in abitazione. L’operazione che ha portato agliè inserita in una più amplia attività info-investigativa che i carabinieri stavano già conducendo nei confronti di alcuni uomini specializzati nei furti in casa, che avevano già messo a segno, nelle settimane precedenti, molteplici colpi nei Comuni di Valsamoggia, San Lazzaro di Savena e Sasso Marconi. La sera dell’operazione, laaveva appena commesso due differenti furti in abitazione nel Comune di Granarolo dell’Emilia, con il seguente modus operandi: un uomo all’esterno dell’abitazione con funzione di “palo”, gli altri all’interno a trafugare, per poi darsi a repentina fuga a bordo di un’auto noleggiata a nome di terze persone.