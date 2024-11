Ilnapolista.it - Retegui si toglie la maglia e invece viene ammonito Conte. L’erroraccio di Doveri (non viene sospeso?)

siladi(non?) Incredibile errore dell’arbitroche non haper essersi tolto ladopo il terzo gol dell’Atalanta a Napoli. Ne scrive anche il Corriere dello Sport. Chenon avesse diretto un buon NapoliAtalanta, fra l’altro gara non difficile, lo avevamo visto e detto. Il puntino sulla «i» lo ha messo però il Giudice Sportivo. O meglio, la lettura del suo dispositivo in merito alle partite dell’11ª giornata. Dove non c’è traccia dell’ammonizione a Mateo. L’attaccante italo-argentino della Nazionale e di Gasperini, subito dopo il gol del 3-0, aveva esultatondosi la, comportamento che prevede in automatico il provvedimento disciplinare. Eddel giallo non c’è traccia nel comunicato del Giudice Mastrandrea, che decide sulla base dei referti che arrivano dai vari arbitri.