Record di insulti contro Trump, tutto in 10 secondi: Lucia Annunziata fa sbiancare anche Giannini | Video

Parte dalla notizia dei presunti brogli denunciati a Philadelfia, in Pennsylvania, per poi picconare su tutta la linea Donald. In collegamento da Washington per DiMartedì, su La7,risponde senza indugi alla domanda di Giovanni Floris: "Cosa ti fa paura di?". "Dimi fa paura il fatto che sia uno scombinato - spiega l'ex giornalista Rai, dallo scorso giugno europarlamentare del Pd -, è una persona imprevedibile eanziana. Dopo che è rimasto solo è molto spompato. Noi abbiamo un mondo di grande disordine, senza certezze, e se noi mettiamo una persona imprevedibile, che non ha ancora dato una linea, è difficile.". Le fa eco la firma di Repubblica Massimo: "Come può essere rassicurante un ex presidente che quattro anni fa ha fatto un mezzo colpo di Stato perché aveva perso? Che idea di democrazia ha?".