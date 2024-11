RaiColle | pluralismo non spartizione

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

12.35 "Il servizio di informazione pubblica ha il dovere di proporsi come strumento che ritrare e interpreta criticamente la complessità della realtà autentica, essenziale per percorsi di partecipazione democratica".Così il presidente Mattarella in un messaggio al convego "Le sfide del servizio pubblico". "Il servizio pubblico-continua-ha la straordinaria missione di essere riconosciuto fonte affidabile per i cittadini",che pagano il canone,ed è"cornice di libertà" dove "il, non la" può dispiegarsi.