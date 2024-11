Ilfattoquotidiano.it - Quali criteri usa la Michelin per assegnare le stelle a un ristorante? Ecco le conferme e i nuovi stellati: la lista

Lo stato di salute della gastronomia italiana? Decisamente eccellente, se non fosse per una piccolissima flessione. È questa la fotografia che emerge dall’assegnazione delle, attribuite ieri a Modena: la Rossa resta sempre un punto di riferimento per gastrofighetti ed è interessante analizzare il “chi entra e il chi esce” per capire il presente (ma anche il futuro) e le tendenze che si registrano nell’olimpo della cucina italiana. Che da ieri vede brillare un tristellato in più.la guida completa dell’edizione 2025. GUIDA2025, LA TERZA STELLA A PERBELLINI (A 60 ANNI) Partiamo dalle buone notizie, anzi ottime, vale a dire l’assegnazione della terza Stellaa Casa Perbellini – 12 Apostoli, a Verona, dell’iconico chef Giancarlo Perbellini, che ha conquistato il massimo riconoscimento della Rossa a 60 anni.