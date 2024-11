Ilrestodelcarlino.it - Priolo a tutto campo: "Io una supplente?. No, presidente vera"

"Non sono stata una, ma una". Irene, arrivata al Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’, non nasconde le difficoltà di questi quattro mesi al vertice di Viale Aldo Moro, ma allo stesso tempo ammette di "aver lavorato sodo". Davanti a una platea piena, con alcune habitué del salotto che si avvicinano per stringerle la mano, gioca l’arma della sincerità: "Sarei sciocca a dirvi che non ho mai pensato di fare la candidatadella Regione, sono però arrivata dall’alluvione 2023 con meno energie di quelle che servono.". Insomma, "nessun rammarico" sul fatto che è stato candidato Michele de Pascale alla guida dell’Emilia-Romagna. Tra l’altro, sorride, "quando mi sono insediata Michele era già stato scelto. Ma non ci sono rimasta male.