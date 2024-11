Orrore in casa papà trova i due figli decapitati nella vasca da bagno

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Quella che raccontiamo oggi è una storia che scuote profondamente per la sua crudezza.notte, sull’isola caraibica di Guadalupa, i corpi senza vita di due fratellini, uno di appena 13 mesi e l’altro di quattro anni, sono statiti indal loro stesso padre, in un contesto che i primi rilievi hanno definito estremamente violento. La tragica scoperta indica che i bambini potrebbero essere stati. I bambini sarebbero statiti all’interno dellada. A seguito del rimento, il padre ha immediatamente allertato le autorità. Poco dopo, due agenti di polizia hanno individuato la madre dei piccoli, una donna di circa quarant’anni, che camminava per le strade dell’isola, nuda e in stato di evidente confusione. La donna è stata fermata e presa in custodia per essere poi condotta in ospedale, come disposto dal pubblico ministero Caroline Talbo.