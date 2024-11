Liberoquotidiano.it - "Oracoli di 'sto ca***, state zitti!": Fausto rovinato, sabotaggio e sbroccata ad Affari Tuoii

E' la notte elettorale in America, ma su Rai 1 è sempre la sera dituoi, il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino. Il concorrente èda Roncobello in provincia di Bergamo, operaio di una ditta di alimentari in gara in coppia con il fratello Enrico. "Sono un po' teso", "ma vedrai che ci sciogliamo", lo rincuora il conduttore. La partenza della partita è sconcertante, con i due fratelli che pronti via bruciano due pacchi rossi importanti, quelli con dentro 75mila e 100mila euro. Il Dottore offre subito 32mila euro, puntando sullo scoramento di, quindi poco dopo il "cambio pacco" ma l'operaio bergamasco rifiuta, puntando tutto sul suo numero 13 in mano. La situazione si fa sempre più dura, vengono eliminati i 200mila euro e altre cifre importanti.