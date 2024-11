Puntomagazine.it - Manovra, l’analisi di Livolsi: si trovino altri ambiti da tassare

Ladel Governo italiano mira a risanare i conti pubblici attraverso tagli alla spesa e revisioni delle detrazioni fiscali, cercando di stabilizzare il bilancio nazionale. Roma – “Ladel Governo italiano mira a risanare i conti pubblici attraverso tagli alla spesa e revisioni delle detrazioni fiscali, cercando di stabilizzare il bilancio nazionale. Tuttavia, questa strategia ha anche effetti paradossali: oltre il 75% dei cittadini dichiara redditi inferiori ai 29mila euro e contribuisce per il 24% dell’Irpef totale, mentre il 42% del gettito Irpef è sostenuto da chi guadagna più di 55mila euro, pari a poco più del 5% del totale (fonte: Itinerari Previdenziali). In attesa che finalmente si risolva il tema dell’evasione, c’è la necessità di esplorare nuovidi tassazione per alleggerire chi già contribuisce eccessivamente”.