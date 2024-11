Lapresse.it - Manovra, Inps propone ipotesi congedo esclusivo per il padre

per i padri: lo dice l’. “Nell’anno successivo alla nascita del primo figlio le madri presentano una probabilità di lasciare la propria occupazione nel settore privato di circa il 18% rispetto a quella che si riscontra negli anni precedenti la maternità, che è pari a circa l’11%. Per i padri, invece, la probabilità di uscita non subisce variazioni sostanziali e continua a ridursi dopo la paternità. Tale evidenza suggerisce che mentre la genitorialità tende a spingere le madri fuori dal mercato del lavoro o verso occupazioni in settori diversi da quello privato, questo fenomeno non si riscontra per i padri”. Lo ha detto ieri il presidente dell’, Gabriele Fava, in audizione sullaalle Commissioni riunite Bilancio. “Le modifiche sulla disciplina del bonus asilo nido, in termini di ampliamento della platea dei beneficiari sono, pertanto, da accogliere con favore in ragione del crescente utilizzo di tale strumento: i beneficiari tra il 2020, anno di introduzione della misura, ed il 2023 sono cresciuti del 70%”, aggiunge Fava.