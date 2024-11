Inter-news.it - L’Inter domina l’Arsenal Primavera: Kacurri espulso per intervento folle!

Leggi tutto su Inter-news.it

supera con il punteggio di 4-1nella quarta giornata di Youth League 2024-2025. In gol Giacomo De Pieri, Matteo Spinaccè, Manuel Pinotti e Matteo Lavelli, mentre la rete della bandiera per i Gunners giunge grazie a Osman Kamara. VITTORIA AUTOREVOLE –supera con il punteggio di 4-1, confermandosi a punteggio pieno in Youth League. I nerazzurri si portano avanti nella prima frazione di gioco, trovando quella solidità difensiva che rappresenta la premessa per non disperdere il vantaggio acquisito nel corso ella partita. Dopo aver siglato la rete dell’1-0 al 7? grazie a una splendida azione confezionata da Tommaso Della Mora e concretizzata da Giacomo De Pieri, i meneghini riescono a organizzarsi in maniera compatta per eludere i tentativi dei Gunners di ristabilire la parità.