Lazio-Porto Baroni in conferenza stampa | orario tv e streaming

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Marco, alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata di Europa League 2024/25 tra. Reduce dalla vittoria nel posticipo di Serie A contro il Cagliari e capolista nella seconda competizione europea con 9 punti e +8 di differenza reti, la formazione biancoceleste è attesa ora dal complicato impegno contro i Dragoes. L’obiettivo è quello di proseguire la striscia di vittorie e confermarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno.: come seguire ladiLadi Marcosi terrà alle ore 18.00 di mercoledì 6 novembre, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club biancoceleste. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.