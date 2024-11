Biccy.it - Lady Gaga debutta alla posizione 27 della classifica Billboard con Disease

avrebbe dovutore innella top25 dei singoli più venduti di questa settimana con, mafine le previsioni non sono state rispettate. Il debutto, infatti, è27. “” byis expected to debut in the Top 25 on next week’sHot 100, based on its first 2 days. (via @talkofthecharts) pic.twitter.com/y0PgBLJ6YD —Media (@media) October 27, 2024 Considerando che il video musicale è già uscito e non sembrerebbe esserci in programmapromozione, questa#27 potrebbe essere addirittura la più alta indi. Ma è presto per dirlo. Ma se da una parteè laggiù, dall’altra Die With A Smile è lassù ai piani alti: questa settimana è addirittura salita#2 d#4 dove si trovava la scorsa settimana.