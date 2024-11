Ilrestodelcarlino.it - La baronessa e l’uomo dei misteri: “Aspettava in auto fuori dal rifugio, ricordo che era un tipo robusto”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 6 novembre 2024 – All’epoca disse agli investigatori di aver visto un uomo che stava aspettando indal suo locale, laRothschild, Jeannette Bishop May, con la segretaria Gabriella Guerin. E lo conferma ancora oggi. Ma l’identità di queloso è tuttora sconosciuta. Ortelio Valori, titolare dell’Hotel Sibilla, nel 1980 aveva 38 anni. Il 29 novembre di quell’anno Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e la sua assistente Guerin, 39enne friulana che le faceva da interprete, sparirono da Sarnano. “Quel pomeriggio passarono alSibilla per un caffè e un punch – ricorda l’82enne Valori –. Un uomole stava aspettando, in. Alle 16 iniziava già a fare buio. L’ho visto da lontano, non è entrato.