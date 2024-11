Iltempo.it - Kamala Harris: Esito non è ciò che volevamo, ma luce promessa americana brillerà sempre

(Agenzia Vista) Usa, 06 novembre 2024 "Il risultato di queste elezioni non è quello che, non è quello per cui abbiamo combattuto, non è quello per cui abbiamo votato. Ma ascoltatemi quando dico: ladelladell'Americaluminosa". Cosìha esordito nel suo discorso della sconfitta alla Howard University di Washington, sua alma mater. "Il mio cuore oggi è pieno, è pieno di gratitudine per la fiducia che avere riposto in me, pieno di amore per il nostro Paese e pieno di determinazione", ha detto la candidata battuta da Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Dem Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev