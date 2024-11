Serieanews.com - Inter, che idea: il dopo Taremi da un’avversaria in campionato

Mehdinon sta convincendo Simone Inzaghi: lo dicono i fatti. E per il prossimo anno si fa largo un’niente male. Quando le scommesse di mercato non pagano, bisogna correre ai ripari. È quello che sembra dover fare l’che (per ora) ha visto fallire il progetto Mehdi. L’attaccante iraniano, preso per dare respiro a Simone Inzaghi e portare freschezza al reparto offensivo, per il momento è un oggetto misterioso.non convince e l’riflette: che! (Foto: Ansa) – serieanews.comAnche in una gara apparentemente perfetta per ritrovare fiducia, come quella contro il Venezia,è rimasto incollato alla panchina per lungo tempo. Un chiaro segnale che il feeling con il tecnico non è mai nato, e ora i nerazzurri devono trovare una soluzione per dare spessore a un attacco troppo dipendente da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.