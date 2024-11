Inter-news.it - Inter-Arsenal, San Siro risponde ancora! Il dato sugli spettatori

Altra notte di Champions League da ricordare per l’! In campo in questi minuti a Sancontro l’. Ecco ilufficialepresenti.IN GRAN NUMERO – Secondo i dati ufficiali, sono stati esattamente 75.222 i presenti a San, con una nutrita rappresentanza di 4.146 tifosi inglesi nel settore ospiti, giunti da Londra per sostenere l’in questa delicata sfida di Champions League. Il pubblicoista, numeroso e caloroso, ha avvolto la squadra di Simone Inzaghi in un’atmosfera di grande carica emotiva. Dal primo minuto, i cori e le coreografie organizzate hanno reso l’ambiente unico, contribuendo a trasformare Sanin una vera e propria “fortezza” per l’. Accoglienza che si è vista sin dall’arrivo dei pullman nerazzurro al “Giuseppe Meazza”. Il momento clou è arrivato nel secondo tempo, quando Calhanoglu ha battuto il portiere dell’con un rigore calciato con precisione.