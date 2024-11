Anteprima24.it - HC Sannio, esordio vincente a Fasano: resta l’incognita del campo

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club di Benevento targato “Prime Service” inizia nel migliore dei modi il suo percorso nel campionato di serie B maschile con una netta affermazione nella trasferta di. La gara, terminata con il punteggio di 40 a 20 per i sanniti, si era di fatto già conclusa dopo l’ottima performance della prima frazione di gioco che vedeva in vantaggio i ragazzi della squadra di Benevento per 20 ad 8. Il tabellino dell’incontro ha visto Capitan Luca Cavuoto realizzare 3 reti, così come i giovanissimi Simone Uccellini ed Andrea Salierno, con i top scorer della gara con 7 reti ciascuno Francisco Lentini e Facundo Bennardo, seguono con 6 reti Mattia Corrias, con 5 reti Fiorenzo Fiore, 4 reti per Franco Carrion e 2 reti per Emilio Cenicola. Ottima pzione anche per Carmine Castiello, Omar Tretola, Daniele Cenicola e per i portieri Javier Grande, Jonathan Orlando e Domenico Silvestri.