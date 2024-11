Thesocialpost.it - Gomme invernali, quando si devono montare e quali scegliere: la guida per non sbagliare

Ecco la stagione fredda e la scadenza perlesulla nostra auto. Per fare chiarezza sull’obbligo relativo allee viaggiare sicuri, evitando quindi spiacevoli sanzioni o rischi, riepiloghiamo qui tutte le informazioni utili per essere in regola, ma soprattutto viaggiare sicuri. Inoltre, forniamo alcuni consigli su. Naturalmente il Codice della Strada prevede multe per chi non montao viaggia senza catene da neve a bordo laddove vige l’obbligo. Circolare senza pneumatici da neve o catene da neve a bordo nelle strade in cui ciò è prescritto e per i periodi indicati, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa:da € 39,00 a € 159,00 dentro centri abitatida € 80,00 a € 318,00 fuori centri abitatiIn caso di reiterazione il prezzo sale a 85 euro + decurtazione di 3 punti dalla patente.