Lettera43.it - Elezioni Usa, come sono andati i referendum sull’aborto previsti in 10 Stati

Oltre che per le presidenziali, martedì 5 novembre in 10americani si è votato anche per i. Se in Florida, South Dakota e Nebraska (tutti e tre repubblicani) non hanno avuto successo, in Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada e New York hanno invece segnato l’inizio di un cambiamento per chi decide di interrompere una gravidanza. Aperture all’aborto in Missuri, spostamento del termine in Arizona In Missouri l’aborto è al momento vietato con poche eccezioni. In base al risultato della consultazione, la Costituzione statale dovrebbe essere cambiata per garantire «il diritto alla libertà riproduttiva», ma non è ancora chiaroquesto diritto verrà poi tradotto in legge. In Arizona, invece, il termine per abortire verrà spostato tra la 23esima e la 24esima settimana di gravidanza (attualmente è fissato alla 15esima).