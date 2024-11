Ilprimatonazionale.it - Cavalcando il “conflitto epocale”: cosa può insegnarci il fenomeno Trump

Leggi tutto su Ilprimatonazionale.it

Roma, 6 nov – Donaldè di nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Sgombriamo il campo ad alcuni dubbi: Sì, ci deve interessare, volenti o nolenti gli Usa rimangono un attore geopolitico di primaria importanza che influenza – direttamente o di riflesso – il Continente europeo; Sì, la sua vittoria avviene con l’apparente (e spassoso) tracollo del mondo Dem euro-americano che in questi anni ha sposato wokeness e transfemminismo come colonne portanti di un’ideologia antifascista, più riformista (va detto) che massimalista; No, la sua vittoria non è minimamente “provvidenziale” ma frutto di una lucida lettura della realtà e di prassi comunicativa, ergo una vittoria di linguaggio; No, la sua rielezione non rappresenta la “vittoria del popolo contro le elitès” o il “trionfo del mondo multipolare”.