Dailymilan.it - Calciomercato, il Milan ha provato a prendere Viktor Gyokeres. Il retroscena

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Ilhaa acquistarenella scorsa sessione estiva di. Iriguardo il tentativo effettuato dal club rossoneroIlha fatto un tentativo concreto per acquistarela scorsa estate..com svela un’incredibilesulla trattativa avvenuta la scorsa sessione di.La dirigenza rossonera aveva sentito sia gli agenti del centravanti svedese che lo Sporting Lisbona. Sondaggi che si sono conclusi però con un nulla di fatto di fronte alle richieste del club per la cessione del proprio attaccante.: ecco perché non si è chiusa la trattativa per portarein rossonero. Il motivo View this post on InstagramA post shared byGyo?keres (@, ilha