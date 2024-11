.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 5^ giornata

Vincono Trecastelli, Candia Baraccola Aspio, Borghetto, Filottranese, San Biagio, Giovane Offagna, Real Porto Senigallia e Passatempese VALLESINA, 6 novembre– Anche la quintadei gironi del campionatoè andata in archivio. Scorpiamo insieme quello che è successo, in tre raggruppamenti molto equilibrati. Nel girone A, il Trecastelli ottiene la seconda vittoria stagionale, rifilando un 6-1 alla Vadese. L’Aesse Senigallia B, invece, osservava il turno di riposo. Parlando del raggruppamento B, dopo 5 giornate continua ad esserci grande equilibrio, dato che le prime 6 in classifica sono racchiuse in un punto. Guidano il gruppo Candia Baraccola Aspio e Borghetto a 10 punti: i dorici hanno battuto 3-2 l’Aurora Jesi, mentre la formazione di Monte San Vito ha vinto per 1-0 contro il Camerano.