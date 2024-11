Liberoquotidiano.it - Artrite reumatoide e spondilo-artriti: diagnosi più precoci e accurate grazie alla risonanza magnetica, in grado anche di predire l'evoluzione della malattia

(Adnkronos) - A Roma specialisti ‘a scuola di imaging': in corso la prima Academy dedicata ai reumatologi italiani per formarli sull'utilizzo e la lettura delle immagini diRoma, 6 novembre 2024 – Per chi soffre di una patologia reumatica, anticipare al massimo lapuò cambiare le sorti, evitando l'in forme più gravi e invalidanti che impattano fortemente sulla qualità di vita dei pazienti. Per l'elevata sensibilità, specificità ezza, la(RM) rappresenta una preziosa alleata nelle mani dello specialista reumatologo per formularepiùe precise, maa scopo predittivo, cioè per individuare in anticipo quei fattori di rischio non ancora clinicamente manifesti che potranno evolvere in