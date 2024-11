Sport.quotidiano.net - Apoel, il peso dei ricordi. E il portiere sognò in Italia

Il passato è di quelli gloriosi. Il presente un po’ meno significativo. L’di oggi galleggia lontano dalla vetta del campionato cipriota e in Conference League ha messo insieme un punticino in due partite. Insomma, i fasti di un tempo sono lontani, anche se in bacheca trovano posto 29 Scudetti e altri 36 trofei nazionali. Ultimo di questi la Supercoppa cipriota vinta a inizio stagione. Il cammino europeo, dicevamo, non è stato esaltante. Pareggio all’esordio sul campo dello Shamrock Rovers, poi la pesante sconfitta interna contro i modesti bosniaci del Borac Banja Luka. Oggi la squadra di Manuel Jimenez sarebbe addirittura eliminata dal torneo. Tempo per rifarsi ce n’è, a cominciare dal match di cartello contro la Fiorentina. Il club lo ha caricato d’aspettative ed è diventata così la gara dell’anno contro "i giganti europei", anche perché proprio domani il club festeggerà il 98esimo compleanno.