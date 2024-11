Lanazione.it - Aoup si dota di 15 nuove macchine sanitarie all'avanguardia

Pisa, 6 novembre 2024 - L’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, impegnata nel grande cantiere per la costruzione dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello, arricchisce la propriazione di grandi apparecchiature di diagnostica strumentale di ultima generazione. Lo fa con i fondi del Pnrr: nove milioni di euro di finanziamenti, a cui si aggiunge oltre un milione di euro di risorse aziendali, investiti nella sostituzione delle strumentazioni con oltre dieci anni di vita con macchinari più moderni, meno ingombranti e più efficienti. Un processo già avviato e che con i fondi europei vede adesso l’arrivo di quindiciapparecchiature, tra cui due mobili, destinate ai presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara. Alcune sono già in funzione, altre lo saranno a breve, e per il taglio del nastro è intervenuto anche il presidente della Toscana Eugenio Giani.