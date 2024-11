Anteprima24.it - Angelo Spagnoletti, dal Sannio alla serie Sky sugli 883: “Pezzali umile e antidivo”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLa vita di un attore è spesso caratterizzata da numerosi sacrifici, rinunce, ore di studio, tanti ‘no’ e anni di gavetta. Un lavoro “particolare, dipendente da così tante dinamiche che non ci è dato di padroneggiare”. Ce lo racconta, talentuoso attore sannita, ora su Sky con ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’. “Ho scelto di fare questo lavoro nonostante i tanti attori a cui mi ero rivolto mi dissuadessero dall’intraprendere questa strada, troppo irta di difficoltà. Ma sentivo che questa fosse la mia sola aspirazione.Come quando ti innamori di una persona. ecco, quando ho sentito quella sensazione lì, ho capito che non potevo far altro nella vita – dice -. Ora, a parti invertite, non mi sentirei mai di sconsigliare qualcuno, soprattutto se consapevole di dover lottare e resistere a qualsiasi problematica”.