321 ed è Athens Bar Show

Nell’ambito della bar industry mondiale, e nello specifico per quel che riguarda l’insegnamento e la didattica, la Grecia ricopre un ruolo determinante. Spesso tra adetti ai lavori si descriveBarmeno «business oriented» rispetto all’altro grande appuntamento del Bar Convent di Berlino, ma decisamente più gradevole e adatto al networking. Una verità indiscussa, facilitata anche dalle condizioni climatiche sempre molto favorevoli nella capitale greca e quindi da una disposizione dell’evento quasi interamente in esterna, con propensione alla musica, alla convivialità e in generale anche a una notevole ricettività da parte della metropoli stessa. Quello che però non viene raccontato mai abbastanza è lo sforzo che ogni anno fondatori e organizzatori investono nel migliorare l’offerta formativa, educativa, di ricerca e di studio, oltre che di approfondimento sulle tante tematiche che interessano il settore miscelazione.