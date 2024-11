Wta Finals 2024 | Errani Paolini sprecano passano Dabrowski Routliffe al terzo set

Leggi tutto su Sportface.it

Sarae Jasmineescono sconfitte dalla seconda partita del Round Robin delle Wtadi doppio in corso a Riyad, in Arabia Saudita. Il duo azzurro cade contro la coppia formata dalla canadesee dalla neozelandese. 1-6 7-6(1) 11-9 il punteggio a favore delle numero 2 del tabellone che, dopo un primo set completamente sottotono, entrano in partita nel secondo e vanno avanti di un break ben due volte. Le azzurre tornano ai livelli del primo parziale e proseguono la serie di break arrivando a servire per il match sul 6-5.trema sul più bello e si va al tie-break. Tie-break in cui le campionesse olimpiche di Parigi risentono dell’occasione mancata e si fanno portare al, e decisivo set. Un match point non sfruttato dalle azzurre sul 9-8 eapprofittano delle incertezze dial servizio per centrare una pesante vittoria che le rende quasi certe della qualificazione in semifinale.