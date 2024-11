Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, un successo per prendere fiducia

Questione di punti di vista. Uscendo dal palas i tifosi avranno pensato che per poco lanon buttava via anche questa. Perché, avanti di 6 punti a 28’’ dalla fine, ha permesso a Orzinuovi di avere in mano il tiro della vittoria. Ma ognuno, appunto, la vede a modo suo. E così Franco Ciani, coach dei lombardi, in sala stampa ha rovesciato il binocolo: "Mi perdoneranno gli amici di Pesaro se dico questo, ma è una partita che abbiamo perso per nostri demeriti, offrendo una prestazione non all’altezza delle nostre qualità e delle nostre ambizioni". Dice proprio così Ciani, a testimonianza che a volte, in quest’A2, non sono i nomi delle località a fare di un club una forza: il Gruppo Mascio, che ha spostato il titolo da Treviglio nel piccolo paese in provincia di Brescia (12.488 abitanti), ha intenzioni serie.