Sport.quotidiano.net - Un Ravenna trasformato verso il derby. Dall’ottavo al terzo posto in una settimana

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

C’è già ilche bussa alle porte. E tra l’altro non sarà unqualunque. Sabato sera infatti, in un Benelli che presenterà un colpo d’occhio ad effetto, ovvero più vicino ai quattromila che non ai tremila,e Forlì si ritroveranno in campo, certo, per il campanile, ma soprattutto per la classifica. Parlare di punti, posizioni, ritardi e, appunto, di graduatoria, all’undicesima giornata potrebbe essere prematuro o anche solo inutile. Invece, la cura Marchionni e le tre vittorie consecutive hanno cambiato volto e fisionomia alla classifica nel giro di 8 giorni, generando attesa ed entusiasmo. Mercoledì 23 ottobre, ildi Antonioli pareggiava 1-1 a Cattolica contro l’United Riccione. Con quel risultato, dopo 7 gare, la formazione giallorossa era all’8°con 10 punti, a pari merito con l’Imolese, che però doveva recuperare il match col Tuttocuoio (in campo domani, peraltro).