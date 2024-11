Tuttivip.it - “Squalifica per Shaila”. Caos al Grande Fratello, perché se ne sta parlando in queste ultime ore

Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, è stato escluso dalla partecipazione all’attuale edizione delprima ancora di fare il suo ingresso nella Casa, a causa di un commento ritenuto omofobo. Da allora, Giuliano ha continuato a seguire il programma e, proprio di recente, ha espresso dure critiche contro il reality, accusandolo di “usare due pesi e due misure” nei confronti dei concorrenti. La polemica è nata in seguito a una parola controversa pronunciata daGatta, ex velina e attuale concorrente del programma, in una conversazione con un altro inquilino, Javier. Lino Giuliano, inizialmente annunciato come concorrente ufficiale del, è statoto prima dell’inizio del programma a causa di un commento omofobo pubblicato sui social, che era stato diretto verso una persona con cui aveva avuto una discussione.