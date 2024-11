Ilfattoquotidiano.it - Spagna, le autorità: “Le vittime sono 217 di cui 211 a Valencia”. La fake news dei 700 biglietti da ritirare dal parcheggio di Bonaire ad Aldaia

Alla luce delle torce e immersi nell’acqua fangosa i soccorritori cercano nelle auto lasciate nei parcheggi o garage gli eventuali dispersi dell’alluvione che ha devastato l’area metropolitana di. Un numero di dispersi incerto e che non viene determinato per la confusione determinata anche dalla gravità della situazione. Contemporaneamente, mentre si spala fango e si drena acqua, si lavora per ripristinare i servizi essenziali: luce, acqua e linee telefoniche. Le– Il numero didella catastrofe provocata dalla Dana (il fenomeno atmosferico registrato in) è di 211 persone, secondo l’ultimo bilancio ufficiale del centro operativo di emergenze del governo regionale della Generalitat, confermato dalle forze di sicurezza. Un numero che il ministero dell’Interno eleva a 217, includendo i morti nelle altre regioni in Castilla La Mancia e una in Andalusia.