"Sostenibilità dei Sistemi Idrici", il 14 novembre convegno a Palazzo Paolo V

Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento così delicato per il servizio idrico sul territorio, determinato sia dalla diminuzione delle risorse disponibili sia dall’aumento dei consumi, diventa prioritario promuovere politiche d’investimento mirate, incrementare l’innovazione tecnologica e adottare buone pratiche gestionali per garantire ladeia livello tecnico, ambientale ed economico. Per approfondire questi temi, GESESA e l’Università degli Studi del Sannio organizzano ildei”, che si terrà a Benevento, pressoV, il prossimo 14, dalle 9:30 alle 13:30. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e attori del settore idrico integrato, che condivideranno esperienze e riflessioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e discutere delle sfide da affrontare per ottimizzare le prestazioni e incrementare l’efficienza dei, sempre più complessi.