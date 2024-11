Lopinionista.it - Smoothie Bowl con mele, fragole e yogurt: la ricetta

Leggi tutto su Lopinionista.it

La proposta per la colazione firmata Val Venosta che strizza l’occhio a benessere e bontà, dal perfetto bilanciamento tra sapori e consistenze. Ecco un deliziosodai sentori naturali, che porta a tavola tanta genuinità, capace di farci iniziare la giornata con il sorriso! La foodblogger Alba lo ha realizzato conGranny Smith Val Venosta, dall’inconfondibile sapore acidulo,. Tra gli ingredienti protagonisti, troviamo anche frutta secca, bacche, semi e cereali! Ingredienti: per la base dello500 gbianco 1/2 mela Granny Smith Val Venosta 200 g100 g banane 40 g sciroppo d’acero per il topping 1 mela Granny Smith Val Venosta 1 banana 50 g10 g bacche di goji 20 g mandorle 30 g muesli Preparazione: Per la base dello, frullate insieme lo, lo sciroppo d’acero, mezza mela Granny Smith Val Venosta, lee le banane mondate e tagliate a pezzi.