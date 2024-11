Sport.quotidiano.net - Serie D, i rossoblù adesso cercano conferme con il Gavorrano. Montevarchi, derby spartiacque. Lelli ora vuola cambiare marcia

Iniziamo subito con il dire che non è stato un beldal punto di vista tecnico. Nella prima frazione si è fatta preferire la Sangiovannese, più abile a verticalizzare e più pericolosa, mentre l’Aquila si è limitata a fraseggi senza costrutto. Nella ripresa gli uomini dihanno giocato meglio, i cambi hanno sicuramente influito sul rendimento nell’ultima parte della partita, con gli azzurri che, probabilmente, non ne avevano più e undecisamente più propositivo che è riuscito a segnare proprio all’ultimo tuffo. Ma di strada da fare, per il tecnico aquilotto, c’è n’è ancora parecchia e il gioco ha comunque avuto una involuzione rispetto ad inizio campionato. Una involuzione che si era intravista nel match con il Terranuova, poi rimediato nel finale e che si è acuito sia nella partita di Livorno, sia soprattutto nella sfida interna con il Figline, quando ihanno disputato la peggior partita dell’anno.