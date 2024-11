Ilgiorno.it - Sala gessi a Codogno, iniziata l’attività: “Ma l’Ortopedia non tornerà”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Lodi) – Primo giorno ieri per la riapertura della, operativa al piano terra dell’ospedale didopo che, insieme al reparto di Ortopedia, era sparita dai radar ai tempi del Covid. La difficoltà di reperire il personale era stata una delle cause della persistente chiusura che però ora si è risolta, almeno in parte: lariparte comunque non a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16) mentre rimane monca della restante parte del reparto di Ortopedia che però non verrà più implementata. Il servizio che è ripartito ieri si occuperà del trattamento dei pazienti provenienti dal Pronto soccorso in caso di emergenze ortopediche e traumatologiche, ma anche della gestione delambulatoriale (prime visite e visite di controllo post arrivo in Ps e post chirurgiche, infiltrazioni terapeutiche) nonché del supporto e della consulenza ai reparti.