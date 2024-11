Inter-news.it - Saka: «Senza subire gol possiamo vincere! Ecco chi toglierei all’Inter»

È da poco terminata la conferenza stampa di Bukayo– che ha accompagnato il tecnico Mikel Arteta – alla vigilia di Inter-Arsenal. Di seguito le sue parole più importanti relativamente alla sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League LEADER – Oltre a Mikel Arteta, anche Bukayoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal. Toccando il tema relativo alla fascia da capitano: «È un grande onore indossare la fascia da capitano. Non lo do per scontato. Il mio ruolono della squadra è cresciuto tanto. Devo essere sempre più leader, ma abbraccio questa sfida e tutto ciò che posso fare a riguardo. Il momento negativo? Dobbiamo restare calmi. Determinate reazioni possono creare ancora più caos. Cerco di fare il mio meglio per aiutare la squadra al massimo.