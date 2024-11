Vanityfair.it - Re Carlo III e il principe William sono sempre più ricchi: ecco da dove arrivano i loro guadagni (e perché a molti britannici la cosa non va giù)

Nel 2023 il sovrano e l'erede al trono nel 2023 hanno incassato 65 milioni di sterline daiDucati, che fruttano tantissimo per via di affitti e concessioni. Il Governo Starmer, intanto, ha presentato una finanziaria di lacrime e sangue da 40 miliardi di sterline, che non toccherà la royal family, che non paga le tasse come gli altri