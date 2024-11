Iltempo.it - Polizia nell'ufficio di Netanyahu, che succede in Israele. Poi Bibi licenzia Gallant

Sabato scorso laha fatto irruzionedel primo ministro Benjamin. Lo riferisce l'emittente Channel 12, citata da Times of, sottolineando che si è trattata di un'azione senza precedenti e che non è ancora chiaro se sia collegata all'indagine sulle fughe di notizie di intelligence sulla guerra da parte dell'del primo ministro o all'indagine resa pubblica oggi, apparentemente collegata ai presunti tentativi di falsificare i verbali delle riunioni del gabinetto di guerra.     Intanto il primo ministro israeliano Benjaminhato il ministro della Difesa, Yoav, per divergenze sulla gestione della guerra a Gaza, e ha nominato al suo posto l'attuale capo degli Affari esteri, Israel Katz.ha dichiarato in una nota scritta che c'erano «divergenze significative» tra lui ea gestione della campagna militare a Gaza e che «tali divergenze divari sono state accompagnate da dichiarazioni e azioni che contraddicono le decisioni del governo e del gabinetto».