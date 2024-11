Ilrestodelcarlino.it - Nuovo edificio in cambio di area verde

Esattamente come avvenuto per il quartiere Oltresavio dove verranno realizzati un giardino della pioggia e 158 barriere parapedonali come opere pubbliche che accompagneranno la costruzione di unresidenziale plurifamiliare in via Dismano, anche in via Loreto, a Calisese, si procederà con l’esecuzione di opere di urbanizzazione corrispondenti alle dotazioni territoriali di parcheggio pubblico e alla realizzazione di dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali. È questo il contenuto della delibera presentata dall’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni (nella foto) e approvata dalla Giunta comunale. Le nuove dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali indi proprietà comunale riguarderanno la sistemazione dell’aiuola del parcheggio di via Pitagora attraverso la messa a dimora di cinque alberature con relativo impianto di irrigazione.