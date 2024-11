Thesocialpost.it - “Mattarella rimbambito?” Sallusti-magistrato, scoppia lo scontro in diretta

Nella puntata del 4 novembre di “Quarta Repubblica“, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4, è andato in scena un accesissimosulla questione migranti che ha visto come protagonisti Alessandro Salluti e ilStefano Musolino. Tutto parte dal nuovo pronunciamento dei giudici contro le misure del governo in materia di migranti, pronunciamento che ha così inasprito ulteriormente lotra politica e magistratura. Il Tribunale di Catania, infatti, non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Ragusa, di un migrante proveniente dall’Egitto in quanto nel paese africano vi sono “gravi violazioni dei diritti umani” e delle “libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico” tanto che l’Egitto non può essere definito “sicuro alla luce del diritto dell’Unione Europea”.