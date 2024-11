Napolipiu.com - Manolas-Napoli, i numeri dell’operazione: le cifre ufficiali nel bilancio

De Laurentiis indagato per il colpo: dai 36 milioni alla Roma fino alla cessione lampo all’Olympiacos. LeLa Procura di Roma ha messo sotto la lente d’ingrandimento l’acquisto di Kostasda parte del. Un’operazione da 36 milioni di euro conclusa il 30 giugno 2019, proprio l’ultimo giorno utile per permettere alla Roma di registrare una plusvalenza da 31,1 milioni nel2018/19. Iraccontano la storia di un affare che non ha portato i frutti sperati: dopo due stagioni e mezza in azzurro,è stato ceduto all’Olympiacos per appena 1,5 milioni, generando una minusvalenza di 5,7 milioni nei conti del. Parallelamente, Amadou Diawara faceva il percorso inverso per 21 milioni. Anche in questo caso, il centrocampista è stato poi ceduto all’Anderlecht per 1,89 milioni, causando una svalutazione di 7,27 milioni per i giallorossi.