Movieplayer.it - L'abbraccio tra Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sul set del biopic Deliver Me from Nowhere

Leggi tutto su Movieplayer.it

La star del film biografico e il cantante si sono incontrati durante la lavorazione del film diretto da Scott Cooper.è stato avvistato mentre visitava il set delMe, in New Jersey, e abbracciava la star del film, che interpreterà proprio il cantante nel film biografico di Scott Cooper. Il film racconterà la creazione dell'album Nebraska, uscito nel 1982, adattando la biografia di Warren Zanes, dal titoloMe: The Making of's Nebraska, che racconta proprio quel periodo della carriera del Boss. L'Nella foto pubblicata online si vede il protagonista di The Bear indossare jeans neri Levi's, una giacca di pelle nera e stivali di pelle .