La Talpa deve ancora iniziare, ma due concorrenti si sono già tirate i capelli: ecco cosa è successo

Lainizierà proprio questa sera e il grande pubblico non aspetta altro; questa stagione però si prospetta difficile: duehanno iniziato a litigare ancor prima che iniziasse il reality! La nuova edizione de Lanon promette benissimo; sebbene ci sia tanto fermento da parte dei telespettatori, la trasmissione ha subìto un ritardo dietro l’altro e la sua messa in onda è saltata diverse volte. Ora pare che questo tipo di problemi siano finalmente finiti, ma spuntano altri dettagli imbarazzanti. Nelle scorse ora abbiamo appreso che Andreas Muller e Veronica Peparini, entrambi nel cast del reality, abbiano avuto una furiosa lite scaturita dalla proposta di matrimonio da parte di lui; nonostante – per fortuna – la ballerina abbia risposto in maniera affermativa, subito dopo ha scatenato la sua ira contro il futuro marito.