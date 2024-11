Ilrestodelcarlino.it - La Samb si gode il primato. Ma domani è tempo di Coppa

Lasiil primo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio su Chieti (prossimo avversario domenica all’Angelini), Teramo e Fossombrone. Anche contro l’Ancona i rossoblù hanno dato una dimostrazione di forza. Una prestazione concreta e determinata ma soprattutto di squadra che sa cosa vuole raggiungere e come ottenerlo. Paradossalmente la sconfitta interna con l’Avezzano ha risvegliato il "sacro fuoco" nei rossoblù che pensavano di avere già raggiunto la migliore condizione psico-fisica ma anche tecnica. Invece lo schiaffone marsicano li ha fatti tornare con i piedi per terra ed è servito per avere un approccio diverso agli incontri. La prima prova c’è stata ad Isernia e la conferma nel derby con l’Ancona giocato dinanzi a 6.500 spettatori. Se proprio si deve trovare il classico pelo nell’uovo il fatto di non avere chiuso il match quando i rossoblù ne avevano l’occasione per poi soffrire un po’ nei minuti finali per il forcing dell’Ancona.